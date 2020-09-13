صور .. مستقبل وطن يعلن تشكيل قائمة انتخابية برموزه لخوض انتخابات النواب

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وأوضح رشاد، خلال كلمته اليوم الأحد، فى اجتماع الأحزاب المشاركة فى القائمة الوطنية من أجل مصر، أن الأحزاب السياسية حققت نجاحًا كبيرًا من خلال القائمة الوطنية من أجل مصر التى حازت ثقة المواطن فى الشارع واتضح ذلك جليا فى انتخابات مجلس الشيوخ.
وتابع رشاد: "اليوم نشكل تخالفًا انتخابيًا يضم كافة التيارات السياسية المصرية من أجل مصر بكافة الآراء المختلفة لإعلاء مصلحة الوطن الغالى مصر، وصناعة قائمة وطنية تضمن كافة رموز المجتمع على اختلاف أفكارهم، وهدفنا جميعا إعلاء المصلحة العامة والوطنية".
وأضاف أن اجتماع اليوم يصعب على أهل الشر أن يتصوروه، حيث كانوا يتصورون أنه لن ينعقد ولكنا تحدينا المستحيل وعقدنا اجتماعنا.
وفى ذات الصدد، وجه المهندس حسام الخولى، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، الشكر للشعب المصرى الذى شارك فى انتخابات مجلس الشيوخ، مؤكدا أن القائمة الوطنية من أجل مصر لخوض انتخابات مجلس النواب تضم جميع الآراء بتمثيل مشرف.
وتابع الخولى: "أهم ما فى القائمة وجود جميع الآراء وتمثيلها بصورة مشرفة، وأهم من أعداد المقاعد تنوع هذه الآراء، التى تختلف سياسيا ولكنها تتفق على حب الوطن، والاختلاف السياسى فى صالح الوطن مادامت ممثلة فى الشيوخ والنواب والمحليات".
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