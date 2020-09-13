عاجل .. السادات : حريصون على إعلاء مصلحة الوطن واختيار مرشحين موثوقين

قال محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، اليوم الأحد، إن المشاركة فى تجربة التحالف الوطنى "من أجل مصر" فى انتخابات مجلس الشيوخ الماضية مرت بنجاح، وأنتجت وجود غرفة تشريعية ثانية سيؤدى دوره الداعم لمجلس النواب.





وأضاف السادات، خلال كلمته، اليوم الأحد، اجتماع الأحزاب المشاركة فى القائمة الوطنية "من أجل مصر": "كان لدنيا تحفظات كثيرة خلال الفترة الأخيرة، ولكن كنا حريصون على إعلاء مصلحة الوطن، واختيار مرشحين على قدر ثقة المواطنين وعلى قدر أيضا التحديات التى تواجه مصر على الصعيد الإقليمى والدولى".

جاء ذلك فى اجتماع بحضور المهندس أشرف رشاد الشريف الأمين العام بحزب مستقبل وطن، المستشار بهاء أبو شقة رئيس حزب الوفد، والفريق جلال هريدى، رئيس حزب حماة الوطن، وأنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، والربان عمر المختار صميدة، رئيس حزب المؤتمر، المهندس حازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهورى، سيد عبدالعال، رئيس حزب التجمع، فريد زهران، رئيس حزب المصرى الديموقراطى.

يشارك فى القائمة أحزاب مستقبل وطن، والتجمع، الوفد، وحماة الوطن، ومصر الحديثة، والمصرى الديمقراطى، وتنسيقية شباب الأحزاب، وحزب إرادة جيل، والعدل المؤتمر، والإصلاح والتنمية، الشعب الجمهورى، والحرية المصرى، وحزب التجمع.