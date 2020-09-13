عاجل .. دعبس : نسعى لأن تكون قائمة من أجل مصر فى كل الاستحقاقات الانتخابية

قال نبيل دعبس، نائب رئيس حزب مصر الحديثة، إن الأحزاب السياسية تعرضت لاتهامات كثيرة، بأنها غير متواجدة فى الشارع، وليس لها خدمات ملموسة، مؤكدًا أن هذا الكلام ليس له أى أساس من الصحة.





ووجه دعبس فى كلمته التى ألقاها اليوم الأحد، خلال مؤتمر لتدشين القائمة الوطنية من أجل مصر، التى ستخوض انتخابات مجلس النواب، الشكر لحزب مستقبل وطن على جهوده المبذولة فى تشكيل القائمة. وأضاف أن ما قدمته الأحزاب فى الأونة الأخيرة، والتى أبرزها فى مجلس الشيوخ، خير دليل على أنها تهتم بالمصلحة الوطنية. وقال دعبس: نسعى بكل قوة لأن تكون قائمة من أجل مصر فى كل الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، سواء على الصعيد السياسى، أو انتخابات المجالس المحلية.

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