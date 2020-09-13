عاجل .. الشعب الجمهورى : «من أجل مصر» خطوة نحو الديمقراطية الحقيقية

وقال: "هنيئا لمصر بخطوة أولية فى مسار نريد أن نمضى فيه قدما وهو مسار الديمقراطية الذى لم يكن ليتحقق لولا الإرادة السياسية الحكيمة والرصينة لكى نمضى فى مسار الديمقراطية الحقيقى".

جاء ذلك خلال كلمته، اليوم الأحد، بالاجتماع الذى عقدته الأحزاب السياسية للإعلان عن تفاصيل التحالف الوطنى لقائمة "من أجل مصر" لانتخابات النواب 2020.

وأضاف عمر: "منذ عام 1953 مصر كانت تمضى فى نظام الحزب الواحد، وفى غفلة من الزمن حاول حزب الحرية والعدالة التابع للجماعة الإرهابية أن يسلك هذا المسار، الآن نحن أمام مسار ديمقراطى حقيقى، أن تتجمع هذه الأحزاب لما لها من توجهات وأيدولوجيات مختلفة بعد نجاحها فى انتخابات مجلس النواب يؤكد أننا أمام بداية حقيقة لمسار ديمقراطى حقيقى".

واستطرد عمر: "أتمنى أن يكون هذا هو النهج تحت قبة البرلمان بغرفتيه، فالشعب المصرى يعلق آمالا عريضة فى هذه الخطوة المهمة الذى يحلم به الشعب وتريده القيادة السياسية، على ألا يقتصر القبول الذى تشهده على العملية الانتخابية فقط، ولكن يجب أن يمتد تحت القبة أيضا، وسنلتزم كحزب بذلك، وستكون هيئة الحزب البرلمانية ملتزمة بقبول الآخر والفكر الآخر تحت القبة".