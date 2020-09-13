شكرى : نهتم بتعزيز التعاون مع أرمينيا

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وقال زوهراب مناتساكانيان، وزير خارجية جمهورية أرمينيا، إن هذه أول زيارة له للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مؤكدًا أن العلاقات بين الدولتين لا تقتصر على السياحة والاقتصاد، بل الثقة والصداقة.
وأضاف، أنه كان هناك دعم من الدول العربية خلال المذبحة العثمانية واستقبلت الأرمن، وأن هناك آلاف من الشعب الأرمينى يعيشون فى مصر، وتأتى هذه الزيارة لترسيخ العلاقات بين الدولتين ولبحث الاهتمامات المشتركة، كالعلاقات الثقافية والاقتصادية مثلا فى مجال الأدوية والتعليم.
وقال مناتساكانيان: نتطلع لزيارة الرئيس السيسى ووزير الخارجية سامح شكرى، وقد قمنا بمشاورات اليوم حول الامن الدولى والإقليمى ونحتاج لتحقيق سلام أكثر فى المنطقة، ونعمل عن كسب لتحقيق هذا، وندعم قرارات مصر حيال ذلك.
كما أشار إلى أن تركيا تلعب دورًا فى عدم استقرار الأمن بالمنطقة، فهى من تنقل مرتزقة فى أذربيجان، مؤكدًا تركيز أرمينيا وأولويتها هو تحقيق السلام والاعتراف بحقوق الشعب الأرمينى.
كان ذلك خلال المؤتمر الصحفى عقب عقد المباحثات المشتركة بين شكرى ونظيره الأرمينى.
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