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مصرع عنصر إجرامي شديد الخطورة عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة في وادي أم القمر بالإسماعيلية

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لقي  عنصر إجرامى شديد الخطورة مصرعة  عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة بمحل مخبأة بمنطقة وادى أم القمر بالإسماعيلية حيث أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام تواجد (أحد العناصر الإجرامية شديدة الخطورة سبق إتهامه فى عدد 5 قضايا سرقة بالإكراه - سلاح أبيض - قتل عمد - مخدرات وسلاح ، مقيم بدائرة مركز شرطة التل الكبير بالإسماعيلية) ، ومطلوب ضبطه للتنفيذ عليه فى قضايا (قتل عمد - مخدرات وسلاح – مخدرات) .. بالظهير الصحراوى لمنطقة وادى أم قمر بدائرة مركز شرطة فايد بالإسماعيلية وإتخاذه من تلك المنطقة مكاناً لمزاولة نشاطه الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة وحيازته أسلحة نارية لحماية نشاطه المؤثم.

 

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الإسماعيلية مدعومين بمجموعات قتالية من قطاع الأمن المركزى ، ولدى إستشعاره بالقوات بادر بإطلاق أعيرة نارية تجاهها وإستقل سيارة ربع نقل "بدون لوحات معدنية" محاولاً الهرب .. على الفور أحكمت القوات الإنتشار وتم مطاردته والتعامل معه حتى تم إسكات مصدر النيران وتبين مصرعه ، وعُثر بجوار جثته على (2 بندقية آلية - عدد 20 خزينة - مسدس -  كمية من الطلقات مختلفة الأعيرة - 3 كيلو جرام لمخدر الهيروين - 

2 كيلو جرام لنبات البانجو  المخدر - ميزان حساس - مبلغ مالى – السيارة المستخدمة) ،تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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