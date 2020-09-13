بهاء أبوشقة: نمثل المعارضة الوطنية بقائمة من أجل مصر وأدعو المصريين لانتخابها

قال المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، إن القائمة الوطنية الموحدة، تؤكد أن القوى السياسية والحزبية فى مصر على قلب رجل واحد.

وتابع أبو شقة، خلال كلمته اليوم باجتماع الأحزاب المصرية لإعلان تفاصيل القائمة الوطنية من أجل مصر: "لكى نكون أمام ديمقراطية حقيقية وتأسيس دولة ديمقراطية حديثة تفعل فيها المادة 5 من الدستور والتى تنص على يقوم النظام السياسى على التعددية السياسية والحزبية ".

وأكد رئيس حزب الوفد، أن هذه القائمة تؤكد أن الجميع يضع أمامه هدف واحد ورئيسى تتفق وتعقد العزم على أن نكون أمام اراده واحدة وهدف واحد وهو مصر فى الفترة المقبلة، معلنا دعم حزب الوفد للقائمة الوطنية الموحدة لانتخابات مجلس النواب.

واستطرد أبو شقة، أن مجلس النواب المقبل يحتاج أن نكون أمام برلمان به توافق تعلو فيه المصلحة الوطنية، متابعا: "أتحدث وأنا أمثل حزب يمثل المعارضة الوطنية وهذا الحضور له دلاله أن الكل امام الهدف الذى نسعى إليه".

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وأكد أبو شقة، أن المصريين جميعًا على قلب رجل واحد لإنجاح المشروع الوطنى الذى يتبناه الرئيس عبد الفتاح السيسى، يسود فيها الأمن والاستقرار السياسي.

ويشارك فى الاجتماع أشرف رشاد الأمين العام بحزب مستقبل وطن، المستشار بهاء ابو شقه رئيس حزب الوفد، والفريق جلال هريدى رئيس حزب حماة الوطن، وانور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية، والربان عمر المختار صميدة رئيس حزب المؤتمر، المهندس حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهورى، سيد عبد العال رئيس حزب التجمع، فريد زهران رئيس حزب المصرى الديمقراطي.

ويشارك فى القائمة حزب مستقبل وطن، والتجمع، الوفد، وحماة الوطن، ومصر الحديثة، المصرى الديمقراطى، وتنسيقية شباب الأحزاب حزب ارادة جيل، العدل المؤتمر، والإصلاح والتنمية، الشعب الجمهورى، الحرية المصرى، حزب التجمع.