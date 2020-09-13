لمدة أسبوعين.. استمرار أعمال لجنة الهيئة العامة للاعتماد والرقابة في الأقصر

توجه وفد من الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية في جولة تفقدية لجميع المنشآت الطبيه بالأقصر، والتي تم تطويرها وإدراجها للعمل بمنظومه التأمين الصحي الشامل الجديدة، استعدادًا لانطلاق التأمين الصحي الشامل بمحافظة الاقصر.

وتعد هذه الزيارة -بحسب بيان الأحد- هي الزيارة الثانية لهيئة الاعتمادوالرقابه بمحافظة الاقصر منذ بدء تشغيل عدد من المراكز والوحدات الجديده ومن المقرر أن تستمر اعمال لجنه الهيئة العامة للأعتماد والرقابه داخل محافظه الاقصر لمده اسبوعين متتاليين للوقوف علي جاهزية المنشآت الصحيه للتسجيل لدي الهيئة حسب متطلبات التسجيل والتي تعتبر نقطه انطلاق حقيقيه للتطوير في الخدمات الصحية في صعيد مصر بدء من محافظة الاقصر.

استهل الوفد الزيارة بتفقد مركز منشاة العماري وكان في استقباله وكيل مديريه صحه الاقصر وفريق الرعايه الاساسيه والجوده.

وتم عقد اجتماع مع جميع مديري الوحدات والمراكز الصحية الجديده والمطورة بالاضافه لمسؤولي الجوده ورؤساء التمريض للوقوف علي المستجدات.

وأثناء زيارة الوحدة الصحية بمنشية النوبة والمريس ب الأقصر تزامن مع

إجراء اختبار تجربة الإخلاء ضد الحرائق Cod red وهي إحدى تجارب السلامة والأمان لخطة إخلاء أي منشأة في حالة حدوث حريق.

و توجه الوفد في اليوم الثالث لزيارة الوحده الصحيه لآل عثمان والوحده الصحيه بالبعيرات التابعين لمنطقه القرنه بالبر الغربي لمحافظه الاقصر

جاءت الزيارة لمتابعه تطبيق متطلبات تسجيل الوحدات والمراكز والتي سبق التدريب والتوجيه بها في الزيارة الاولي

كما قامت اللجنه ايضا بمناظرة تجربه الانعاش القلبي الرئوي (Cod blue) وهي قدرة جميع الفرق الطبية والتمريضية بالوحدات والمراكز الصحية علي التعامل مع الحالات الحرجه والعاجله من التوقف الحاد والمفاجئ للقلب و كيفيه انعاشه بالاجهزه المخصصه لذلك

كما قامت لجنه الاعتماد والرقابه الصحيه أيضا بتجربه جوده وعمل خراطيم وصناديق الحريق للتأكد من جاهزيتها

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وتدريب العاملين عليها في حاله حدوث أي طارئ

وفي نفس السياق تم إجراء اختبار الإخلاء ضد الحرائق أيضا

وجدير بالذكر أن أعمال الاعتماد والرقابه تمتد أيضا الي ما بعد التسجيل واعتماد المنشآت الصحيه وذلك بالمراقبه والمتابعة الدائمه

وقد أنهت لجنه الاعتماد والرقابه أعمالها في وحده آل عثمان والبعيرات بتقديم الملاحظات و التدريبات اللازمه

صاحب لجنه الهيئة العامة للاعتماد والرقابه الصحيه، خلال تلك الزيارة اعضاء فريق الجودة والرعاية الاساسيه بمديريه الشؤون الصحيه بالأقصر بالإضافة الي فريق إدارة القرنه ومسؤول الإدارة الصحيه بها .

و أجرى الوفد تقييم لإجراءات التعامل مع الانسكابات الدمويه والكيميائية، أثناء تفقد وحدتي احمد سعيد والقرايا بمدينه اسنا جنوب محافظه الاقصر، والتي تأتي ضمن خطه تقييم وتأهيل الوحدات والمراكز الصحيه و الجاري تشغيلهم ضمن مشروع التأمين الصحي الشامل الجديد.

جاء ذلك خلال اليوم الرابع للوفد بالمحافظه، حيث أطلع على جميع المتطلبات والمعايير اللازمه لتشغيل وتسجيل تلك الوحدات الجديده والتي سبق تدريب وتأهيل الفرق المكلفه بها و ذلك للنهوض بالمنظومه الصحيه من حيث جوده الخدمه وتوفير جميع سبل الامان والحماية للمواطنين

كما شهد الوفد اختبارات التعامل مع حالات الانعاش القلبي الرئوي للحالات الطارئة و التأكد من تدريب جميع العاملين علي خطه الإطفاء بالاضافه الي معاينه جوده خراطيم وصناديق الحريق

وختم الاسبوع يوم الجمعه بزيارة مستشفي ارمنت