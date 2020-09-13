أعلنت اللجنة الاجتماعية بالنقابة العامة للأطباء عن دعوتها لرجال الأعمال وأصحاب المحلات التجارية والفنادق والشركات والجهات الخدمية بجميع المحافظات لتقديم خدماتها للأطباء بأسعار مخفضة بموجب كارنيه النقابة. ودعت د. ايمان سلامة مقرر اللجنة الإجتماعية الجميع للمشاركة في هذه المبادرة تقديرا لجهود الأطباء والذين يتصدرون الصفوف الأمامية للتصدي لفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19". وتتلقي اللجنة الإجتماعية العروض من جميع الجهات الخدمية مثل الفنادق والقرى السياحية ومحلات الملابس والأثاث والتجهيزات طبية والمطاعم - والمستشفيات و المعامل ووسائل المواصلات، في مقر النقابة العامة.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر تقديرا لجهودهم مع كورونا.. الأطباء تدعو المحال والفنادق لإطلاق مبادرة تخفيضات للفرق الطبية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.