شكري: مصر تدعم كل الجهود للتوصل لحل للأزمة الليبية تحت مظلة الأمم المتحدة

أكد سامح شكري وزير الخارجية، أن مصر تدعم كافة الحلول السياسية للتوصل لتسوية للأزمة الليبية في إطار مظلة الأمم المتحدة والشرعية الدولية.
وانتقد الوزير شكري خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الأرميني زوهراب مناتساكانيان، بمقر وزارة الخارجية بالقاهرة، صباح اليوم الأحد، السياسات التوسعية التي تقوم بها بعض الدول في المنطقة، ورغبتها في إشعال الحروب في كل الدول المحيطة بها.
ومن جانبه أوضح الوزير الأرميني أن المحطة الأولى في زيارته للمنطقة كانت لمصر، لأن مصر من "الدول ذات الثقل" في العالم العربي، وصوت مصر حاسم في كثير من الأحيان لمختلف الدول العربية، وتلعب مصر دورًا رئيسيًا في العديد من القضايا الأمنية والعسكرية والسياسية، ومصر شريك نشط في مواجهة تهديدات الشرق الأوسط اليوم، بما في ذلك الأحداث في شمال أفريقيا.
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