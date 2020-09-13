نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد توقفه تجاربه.. مرض نادر بسبب لقاح أسترازينيكا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف المتحدث باسم شركة الأدوية "أسترازينيكا"، أمس السبت، عن أحد الأعراض الجانبية التي ظهرت بسبب لقاح، حيث تلقت امرأة تلقت اللقاح التجريبي، وظهرت عليها أعراض عصبية شديدة، مما أدى إلى توقف مؤقت لتجارب اللقاح.

وقال المتحدث باسم الشركة، ماثيو كينت، إن مشاركين في الدراسة، في تجربة المرحلة المتأخرة، رصدت عليهم أعراض تتفق مع التهاب النخاع المستعرض، وهو التهاب نادر في النخاع الشوكي.

وترصد "الفجر" في السطور التالية كافة التفاصيل عن "مرض التهاب النخاع المستعرض:

التهاب النخاع المستعرض:

يعتبر متلازمة عصبية نادرة تحدث نتيجة عن التهاب في النخاع الشوكي بسبب فيروس أو عدوى أخرى، أو ضمن سلسلة متصلة من الاضطرابات الالتهابية العصبية التي تشمل التهاب الدماغ المنتشر الحاد، والتصلب المتعدد ومرض ديفك.

ويعتقد الأطباء أن المرض يحدث أيضًا نتيجة هجوم الجهاز المناعي علي أنسجة الجسم، ولكن في بعض الأحيان، السبب غير معروف.

أسباب التهاب النخاع المستعرض:

كشف الأطباء أن أغلب المرضي بنسبة 76٪؜ لا تكون معلومة إصابتهم، ولكن البعض يصاب بالمرض نتيجة حدوث مضاعفات له مثل الإصابة بفيروس غرب النيل، فيروسات الهربس، فيروس نقص المناعة البشرية، مرض لايم، الميكوبلازما، الزهري.

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وقد يحدث مع الاضطرابات المناعية الذاتية التي تصيب الجهاز العصبي المركزي والجسم ككل مثل التصلب العصبي المتعدد، التصلب العصبي البصري، التهاب الدماغ الحاد المنتشر، التهاب الفقار اللاصق، متلازمة الأجسام المضادة للفوسفوليبيد، مرض بهجت، أمراض النسيج الضام المختلط، التهاب المفاصل الروماتويدي، تصلب الجلد، متلازمة سجوجرن، مرض الذئبة الحمراء، الساركويد العصبي.

أعرض التهاب النخاع المستعرض:

يعاني المصابون به من عرض واحد أو أكثر، وتشمل أعراض لالتهاب النخاع المستعرض كالآتي، الشلل النصفي ويحدث بسرعة ويمكن أن يشمل الأطراف العليا، ضعف الساقين والذراعين، التغيير الحسي والشعور بالبرودة والوخز، خلل في الأمعاء والمثانة.

علاج التهاب النخاع المستعرض:

في بداية العلاج يتلقى المصابون بالتهاب النخاع الحاد جرعة عالية الميثيل- بريدنيزولون عن طريق الوريد لمدة 3-5 أيام.

ويعتمد قرار استمرار أعطى الستيرويد أو إضافة علاج جديد على الأعراض ونتائج التصوير بالرنين المغناطيسي في نهاية 5 أيام من بداية العلاج.

اما عن الحالات الخطيرة التي لا تستجيب لعلاج بالستيرويدات عن طريق الوريد والفم، يلجأ الأطباء الي استخدام تبديل البلازما لمدة تصل الي أسبوعين.