وزير الطيران يتابع تطبيق الإجراءات الاحترازية والكاميرات الحرارية بمطار القاهرة الدولى

تفقد صباح اليوم الطيار محمد منار وزير الطيران المدني مبانى الركاب رقم 2 و 3 بمطار القاهرة الدولى، للاطمئنان على سير العمل وانتظام الحركة الجوية ومتابعة إجراءات السفر والوصول وكذا الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة بمطار القاهرة.

بدأت الجولة بتفقد الوزير صالتي السفر والوصول بمبنى الركاب رقم (3) للوقوف على انسيابية العمل بالصالات ومنطقة سيور الحقائب و كاونترات الجوازات واستراحات الخدمة المميزة واستراحات درجة رجال الأعمال وكذلك الأسواق الحرة.

كما تفقد منار أيضا مبنى الركاب رقم (2) لمتابعة إجراءات السفر والوصول والتأكد من مستوى الخدمات المقدمة من أجل راحة ورفاهية المسافرين.

واطمأن منار على تطبيق الإجراءات الاحترازية والضوابط الوقائية، وكذا إجراءات التباعد الاجتماعى ومنظومة الكاميرات الحرارية داخل صالات السفر والوصول بما يضمن سلامة وصحة الركاب والمسافرين عن طريق تخفيف التكدس، خاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب وداخل المصاعد الكهربائية، وخاصة خلال أوقات الذروة فى ظل الانتعاش المتوقع للحركة السياحية الوافدة المتوقعة إلى المطارات المصرية خلال الفترة القادمة.

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كما وجه الوزير بتقديم جميع التسهيلات وتذليل العقبات للركاب وسرعة إنهاء إجراءات سفرهم ووصولهم بسهولة ويسر خاصة كبار السن وأصحاب الهمم.

وأشاد وزير الطيران بالمجهودات المبذولة من قبل العاملين والتنسيق الفعال مع وزارة الصحة والسكان وإدارة الحجر الصحي وغيرها من الجهات العاملة بالمطار بتطبيق كافة المعايير الصحية والضوابط الوقائية اللازمة، مؤكداً على جاهزية المطارات المصرية لاستقبال الوفود السياحية من مختلف أنحاء العالم.

وفى نهاية الجولة قام بتفقد بوابات الدخول والخروج ومنطقة انتظار السيارات بمباني الركاب بمطار القاهرة.