نقيب المحامين يكلف «عبد الحفيظ» بإحياء مسابقة الأبحاث القانونية

وافق نقيب المحامين رجائي عطية، على إحياء المسابقة الخاصة بالأبحاث القانونية والتي تقدم لها 94 زميل في وقت سابق ودثرت بغير حق، مما أصاب الشباب بالإحباط. وكلف النقيب العام، عضو مجلس النقابة العامة عبد الحفيظ الروبي، باتخاذ الإجراءات اللازمة فيما سبق ذكره. يشار إلى أن عدد الأبحاث في الجنائي 35 بحثًا، وفي المدني 23 بحثًا، وفي الشرعي 20 بحثًا، وفي الفروع الأخرى 19 بحثًا.

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