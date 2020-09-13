موجز السوشيال ميديا.. بلاغ من شوبير ضد نجم الزمالك.. ومنة عرفة تشعل تيك توك: لقيت الطبطبة

نشر موقع "دوت الخليج" عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونستعرضها معكم في السطور التالية:

عمر كمال يعلن موعد طرح الأغنية الدعائية لفيلم زنزانة 7.. شاهد

أعلن الفنان عمر كمال عن موعد طرح الأغنية الدعائية لـ فيلم "زنزانة 7" وذلك من خلال نشره صورة عبر خاصية ستورى على فيسبوك.

لقيت الطبطبة.. منة عرفة تشعل السوشيال ميديا .. فيديو

نشرت الفنانة منة عرفة فيديو لها عبر حسابها الشخصي بموقع "تيك توك" وظهرت منة عرفة في الفيديو وكان يوجه حسين الجسمى سؤالا قائلا: "لقيت الطبطبة" وترد قائلة "لا في إجازة".

Advertisements

محمد ثروت يشارك فيديو له مع محمد إمام من كواليس جحيم فى الهند.. شاهد

نشر الفنان محمد ثروت فيديو له مع الفنان محمد إمام من كواليس فيلم "جحيم فى الهند" وذلك من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام".

بلاغ جديد من شوبير ضد نجم الزمالك | تفاصيل

قدم الإعلامى أحمد شوبير بلاغا ضد أسامة حسن نجم الزمالك، حيث أعلن ذلك من خلال تغريدة عبر حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "تويتر".