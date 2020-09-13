سفير السودان بالقاهرة: امتحانات الثانوية تسير على الوجه المطلوب

زار السفير محمد إلياس، سفير السودان بالقاهرة صباح اليوم الأحد مركز المدرسة السودانية بالقاهرة وذلك لبدء امتحانات الشهادة الثانوية، برفقة نائب السفير خالد الشيخ والمستشار الثقافي بالسفارة الدكتور مرتضى عثمان والدكتور حسين محمد عثمان رئيس المجلس الأعلى للجالية السودانية بمصر وبحضور المستشارين والهيئة الدبلوماسية ومنسوبي الملحقية العسكرية بالسفارة وعدد من الأجهزة الإعلامية المختلفة.

ويقدر عدد طلبة السودان فى امتحانات الشهادة الثانوية بمصر هذا العام 2020م بـ 866 طالبا وطالبة من المدرسة السودانية بمركز مدرسة جمال عبد الناصر بجانب 337 طالبا وطالبة من مركز مدرسة المجلس الإفريقي بالدقي.

اقرأ أيضا:

بعد كارثة الفيضان| دوت الخليج يرصد منطقة الفتحياب بالسودان.. شاهد

وقال السفير محمد إلياس سفير السودان بالقاهرة إن صباح اليوم شهد انطلاق امتحانات الشهادة السودانية بمركز القاهرة في يومها الاول بالمركز الرئيسي بمدرسة جمال عبد الناصر، مؤكدا اكتمال حضور كل الطلاب الممتحنين تحت إشراف الكنترول الذي حضر من الخرطوم وإشراف المستشار الثقافي.

وأكد الياس أن الامتحانات تسير بالصورة المطلوبة والسياسة المعلنة من قبل التعليم العام وفقا لإجراءات الاشتراطات الصحية لوزارة الصحة، وذلك بتوفير أدوات الوقاية من معقمات وكمامات.