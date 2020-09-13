أتعاب محاماة.. رجائي عطية يعلن تحصيل 9.6 مليون جنيه من وزارة العدل

أعلن نقيب المحامين رجائي عطية، عن توريد وزارة العدل لـ 9 ملايين و654 ألفًا و614 جنيهًا و16 قرشًا، من مستحقات النقابة لدى الوزارة، والمتعلقة بأتعاب المحاماة.
وأوضح النقيب فى بيان الأحد، أنه وصلت مخاطبة من وزارة العدل، حول مبلغين من مستحقاتنا من أتعاب المحاماة المحصلة بمعرفة الوزارة.
الأول بمبلغ: 5 ملايين و118 ألفًا و35 جنيهًا و24 قرشًا.
والثاني بمبلغ: 4 ملايين و536 ألفًا و578 جنيهًا و92 قرشًا، وبلغ الإجمالي 9 ملايين و654 ألفًا و614 جنيهًا و16 قرشًا.
وأضاف النقيب أن "مجلس الدولة طبقًا لوعد رئيسه لي منذ ثلاثة أيام، بأنه في سبيله لتوريد نحو سبعة وثلاثين مليون جنيه، من مستحقاتنا من أتعاب المحاماة".
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