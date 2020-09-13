نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شيخ عموم المقاريء المصرية لـ "الفجر": انتخابات نقابة القراء لم تؤجل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال شيخ عموم المقارئ المصرية والقائم بأعمال نقيب القراء، إن انتخابات نقابة القراء لم تؤجل، مضيفا: لما شرعنا في قبول طلبات الترشح قال الدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف إنه سيشكل لجنة لتلقي وفحص طلبات الترشح حتى لا يحدث طعن عليها ووافقته النقابة على ذلك ثم تجرى بعدها الانتخابات.

وأوضاف حشاد في تصريح خاص: حتى الآن وزارة الأوقاف لم ترد على طلبات الترشح مؤكدًا أن انتخابات نقابة القراء لم تؤجل ولكن طلبات الترشح في الأوقاف وجاري فحصها وفي انتظار وزارة الأوقاف.

وأكمل: حال إخطارنا بالطلبات سنجري الانتخابات مؤكدا أن الانتخابات لن تتم إلا بهذا الإجراء وكل أوراق المرشحين في الوزارة.

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