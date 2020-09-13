الارشيف / أخبار مصرية

رد قوي وحاسم من وزير الخارجية على مستشار أردوغان بشأن التقارب مع مصر

0 نشر
أيمن النجار 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

انت الان تتابع تفاصيل خبر رد قوي وحاسم من وزير الخارجية على مستشار أردوغان بشأن التقارب مع مصر والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - قال “سامح شكري” وزير الخارجية المصري رداً على دعوات أنقرة  التي تؤكد فيها على ضرورة عودة التفاهم مع الدولة المصرية، موضحاً للجميع أن مصر ترصد الأفعال والتصريحات التي تقوم بها الدولة التركية،ولكن إذا كان هذا الحديث غير متوافق مع السياسات فإنه لا يُصبح له أهمية.

وزير الخارجية المصري يرد على مستشار الرئيس التركي

وجاء ذلك الرد الحاسم من وزير الخارجية المصري رداً على سؤال حول تصريحات “يسين” أقطاي مستشار الرئيس التركي بشان العلاقات مع مصر، وحول ما إذا كانت هناك شروط مصرية معينة للحوار مع تركيا خلال الفترة القادمة، وذلك خلال المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقده شكري ظهر اليوم الأحد الموافق 13 سبتمبر 2020 مع نظيرة الأرميني.

رد حاسم من وزير الخارجية على مستشار أردوغان بشأن التقارب مع مصر

Advertisements
رد حاسم من وزير الخارجية على مستشار أردوغان بشأن التقارب مع مصر

وأكد وزير الخارجية المصري أن السياسات الموجودة حاليا من تواجد عسكري على الراضي السورية أو الليبية والعرقية في شرق المتوسط كلها تؤدي لعدم الاستقرار في المنطقة، مشيراً أنها لا تقود في النهاية إلى حوار وإلى بدء صفحة جديدة.

اقرأ أيضاً

وأضاف الوزير  ليس الأمر بما يصرح به ولكن لما يأتي من أفعال وسياسات تعزز الاستقرار، والتي تأتي وفق تنسيق قواعد العلاقات الدولية والشرعية، وأن ذلك ما يهم الدولة المصرية في تلك المرحلة

إن السياسات التى نراها من تواجد عسكرى على الأراضى السورية أو العراقية أو الليبية والتوتر القائم فى شرق المتوسط كلها تنبئ بسياسات توسعية مزعزعة للاستقرار فى المنطقة، وبالتالى لا تقود إلى حوار وإلى بدء صفحة جديدة، وبالتالى ليس الأمر بما يصرح به ولكن بأفعال وسياسات تعزز من الاستقرار، وتتسق مع قواعد العلاقات الدولية والشرعية الدولية، وهى التى تهمنا فى هذه المرحلة

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر رد قوي وحاسم من وزير الخارجية على مستشار أردوغان بشأن التقارب مع مصر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع مصر 5 وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا