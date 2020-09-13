منصور حسن : جامعة بنى سويف الأهلية الجديدة مشروع قومى ولا تهدف للربح

أكد الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بنى سويف، أن الجامعة الأهلية الجديدة تعد شخصية اعتبارية منفصلة لا تهدف للربح، وتمثل مشروعًا قوميًا يخدم محافظة بنى سويف، كما أنها ستصنع نقلة فى تطوير المنظومة التعليمية





وأوضح رئيس الجامعة، خلال ترأسه اجتماع لجنة إعداد ملف إنشاء وتأسيس جامعة بنى سويف الأهلية، صباح اليوم، أنه سيتم الاستعانة بشباب أعضاء هيئة التدريس المتميزين لنقل الخبرات إلى الجامعة الأهلية، مشيرا إلى أن المرحلة الأولى تتضمن إنشاء عدة كليات منها الطب البشرى، و طب الفم والأسنان، والعلاج الطبيعى، وكلية تنمية الثروة الحيوانية والتصنيع الغذائى، وكلية العلوم الإدارية الحديثة والرقمية، بالإضافة إلى إنشاء مراكز بحثية متطورة. ووافق مجلس جامعة بنى سويف بجلسته رقم (187) على تخصيص قطعة أرض تبلغ مساحتها 30 فدان بشرق النيل، لمنشآت جامعة بنى سويف الأهلية كمرحلة أولى.

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