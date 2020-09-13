مدبولى : توجيه رئاسى بفض التشابكات بين الأوقاف والزراعة على عدد من الأراضى

ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد، اجتماعًا لمتابعة جهود فض التشابكات بين وزارتى الأوقاف والزراعة، على عدد من الأراضى فى المحافظات، وكذلك إجراءات تحديد قيمة إيجارية موحدة للأراضى الزراعية التى تتبع الوزارات والجهات الحكومية بالمحافظات.





حضر الاجتماع الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والدكتور محمد عبدالعاطى، وزير الموارد المائية والرى، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى.

وفى بداية الاجتماع، أكد مدبولى، ضرورة الاتفاق على قيمة موحدة لإيجار الأراضى الزراعية، التى تتبع الوزارات والجهات الحكومية بالمحافظات، مثل الأوقاف، والزراعة، والرى، فليس من المعقول أن تكون هناك أراضٍ فى نفس المنطقة تتبع جهتين مختلفتين ويكون الإيجار مختلفًا، مشيرًا إلى ضرورة أن يكون هناك مراعاة للأبعاد الاجتماعية عند تحديد هذه القيم.

كما أشار رئيس الوزراء، إلى أن هناك توجيهًا من الرئيس عبدالفتاح السيسى، بفض التشابكات بين وزارتى الأوقاف والزراعة على عدد من الأراضى فى عدة محافظات، بما يُسهم فى تحقيق المصلحة العامة، ويُغلق هذا الملف تمامًا.

من جهته أوضح الدكتور محمد مختار جمعة، أنه تم تشكيل لجنة ثلاثية برئاسة وزارة الزراعة، وبتمثيل من الأوقاف، وهيئة المساحة التابعة لوزارة الرى، من أجل وضع القيم الإيجارية الموحدة لكل الأراضى، التى تتبع هذه الجهات فى المحافظات المختلفة، لافتًا إلى أنه سيتم الانتهاء من هذه القيم فى أقرب وقت ممكن.

أما بخصوص فض التشابكات، فأشار وزير الأوقاف، إلى أنه تم بالفعل حسم الأمور بين وزارتى الأوقاف والزراعة، بشأن 53 ألف فدان أراض بالمحافظات، ويتم استكمال الاتفاق بشأن 8 آلاف فدان متبقية، ليتم غلق هذا الملف تماما عقب ذلك.