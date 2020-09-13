7 توصيات فى المؤتمر الافتراضى للجامعات الإسلامية

شارك الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، اليوم الأحد، فى افتتاح المؤتمر الافتراضى الذى عقدته رابطة الجامعات الإسلامية تحت عنوان: "دور الجامعات فى خدمة المجتمع وترسيخ القيم".





وخرج المؤتمر بـ 7 توصيات، أبرزها: الإسلام أكد على القيم النبيلة وعمل على ترسيخها وتركيتها وتوجيهها اتجاها أكثر صفاء ونقاء، وأن الإسلام خلص صفات الكرم والنخوة والمروءة مما علق بها من المفاخرة والمباهاة إلى الإيثار وإحقاق الحق.



وأشار البيان إلى أن التوصيات تضمنت بأننا "نحتاج العودة وبقوة وسرعة إلى ديننا وأخلاقنا وقيمنا فى صحوة ضمير محفوفة ومحفوظة بالإيمان بالله، وأن الأمم التى لا تقوم على الأخلاق والقيم النبيلة تحمل عوامل سقوطها فى أصل بنيانها وأساس قيامها".

وذكر البيان أن الجامعات يمكن أن تسهم إسهاما كبيرا فى تقويم السلوك واستعادة قيمنا وأخلاقنا الجميلة، ودعا وزير الأوقاف لإنشاء مدونة سلوك حقيقية وجادة لكل طالب جامعى بل لكل طالب فى كل مرحلة، وهذه المدونة تقيس السلوك وتحرص على غرس القيم والأخلاق والإيجابية وقبول الآخر والإيمان بالتنوع.