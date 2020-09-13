صور .. الأسقف العام لكنائس شبرا يرسم ثلاثة قمامصة جدد

صلى الأنبا أنجيلوس، الأسقف العام لكنائس قطاع شبرا الشمالية، والأنبا ماركوس أسقف دمياط وكفر الشيخ والبرارى ودير الشهيدة دميانة، ورئيس المجلس الإقليمى الدائرة الأولى للأحوال الشخصية للقاهرة والجيزة وكل إفريقيا، القداس الإلهى صباح اليوم الأحد، فى كنيسة الشهيد مار مرقس بشبرا الشمالية.





ورسم الأنبا أنجيلوس، ثلاثة من الكهنة الخدام بالمجلس فى درجة القمصية، وهم القمص يوسف جيد، كاهن كنيسة السيدة العذراء والملاك ميخائيل بالأباصيرى بعين شمس، والقمص أثناسيوس يوسف، كاهن كنيسة الشهيد جوارجيوس بأبى طاقية بشبرا الشمالية، والقمص إيليا شكرى، كاهن كنيسة الشهيدة دميانة بالوايلى الكبير بحدائق القبة. صرح بذلك المتحدث الرسمى باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، عبر حسابه الرسمى على موقع "فيسبوك".

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