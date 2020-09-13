مصدر أمني ينفي تجمع أهالي الدويقة وقطع طريق الأوتوستراد

نفى مصدر أمني، ما تم تداوله على أحد مواقع التواصل الاجتماعي بشأن مقطع فيديو تضمن تجمع عدد من الأهالي بمنطقة الدويقة بمحافظة القاهرة وقطع طريق الأوتوستراد، لافتاً إلى أن حقيقة الأمر ترجع إلى تردد عدد من المواطنين على أماكن مخصصة بمعرفة الحي لتسجيل بياناتهم، وذلك فى إطار خطة تطوير المنطقة، مؤكداً أن ما تم تناوله في هذا الصدد عارٍ تماماً من الصحة جملةً وتفصيلاً.

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