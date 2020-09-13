نفى مصدر أمني، ما تم تداوله على أحد مواقع التواصل الاجتماعي بشأن مقطع فيديو تضمن تجمع عدد من الأهالي بمنطقة الدويقة بمحافظة القاهرة وقطع طريق الأوتوستراد، لافتاً إلى أن حقيقة الأمر ترجع إلى تردد عدد من المواطنين على أماكن مخصصة بمعرفة الحي لتسجيل بياناتهم، وذلك فى إطار خطة تطوير المنطقة، مؤكداً أن ما تم تناوله في هذا الصدد عارٍ تماماً من الصحة جملةً وتفصيلاً.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر مصدر أمني ينفي تجمع أهالي الدويقة وقطع طريق الأوتوستراد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع صوت الامة وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.