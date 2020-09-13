لتحقيق التنمية الزراعية في الصحاري.. مركز بحوث الصحراء يطلق الخطة البحثية الجديدة

أطلق مركز بحوث الصحراء الخطة العامة البحثية والتطبيقية للعام الحالى 2020/2021 والتى تشتمل على تنفيذ خمسة برامج بحثية رئيسية والعديد من البرامج الفرعية التى تغطي كل التخصصات العلمية للمركز والتى تهدف الى المساعدة فى تحقيق التنمية الزراعية للصحارى المصرية في ضوء الاستدامة، من خلال توحيد الجهود البحثية لتحقيق الأهداف على كل من المدي القريب والمتوسط والبعيد.

يأتى ذلك في إطار توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بضرورة تحديث اَليات وخطط العمل بما يضمن مواكبة الجهود التى يقودها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي من أجل تحقيق التنمية المنشودة في كل ربوع مصر،

جاء هذا خلال الاجتماع الذي عقده د عبد الله زغلول القائم بأعمال رئيس مركز بحوث الصحراء، وبحضور د صفي متولى نائب رئيس المركز للشئون العلمية ورؤساء ووكلاء الشعب البحثية.

وقال زغلول أن هذه الخطة المتمثلة فى مجموعة من البرامج البحثية من أجل الوقوف على الحالة الراهنة للمناطق الصحراوية حيث يتم حصر ورصد كل الدراسات السابقة التى تم اجراؤها في الصحارى المصرية حتي يسهل الاعتماد عليها لاستكمال الدراسات بناء على ما تم سابقًا خلال العقود الماضية.

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وأضاف أنه يتم إعداد خريطة شاملة لكل المناطق الصحراوية بمصر بما تم من دراسات، مع رصد الاحتياجات الفعلية لتنمية هذه المواقع فيما يتعلق بتخصصات مركز بحوث الصحراء والانتهاء من هذه الخريطة الشاملة في غضون ستة شهور من تدقيق البيانات، وهذا انطلاقًا من أهمية توفير البيانات والمعلومات من أجل صناعة واتخاذ القرار وهذا ما يؤكد عليه وزير الزراعة فى كل لقاءاته مع قيادات الوزراة.

وأضاف زغلول أن الخطة البحثية تستهدف دراسة شاملة لكل من الوادي الجديد ومطروح والساحل الشمالى الغربي والبحر الأحمر وتوشكي وأسوان وشمال وجنوب ووسط سيناء والظهير الصحراوي لمحافظات الصعيد. وأن هذه الجهود سوف توفر البيانات التى تساعد في وضع خطط التنمية الزراعية المستدامة في الصحارى المصرية وتكون نتائج هذه البرامج البحثية مصدرًا موثقًا من أجل المساعدة في صناعة واتخاذ القرار فيما يتعلق بالتنمية الزراعية في اطار رؤية مصر 2030.

زغلول أكد على ثقة وزير الزراعة فى نجاح مركز بحوث الصحراء في تحقيق أهداف البرامج البحثية وذلك لما يتمتع به المركز من كوادر وما لديهم من خبرات متراكمة في كل جوانب التنمية الزراعية للمناطق الصحراوية بمختلف مجالاتها.