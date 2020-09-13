- 1/3
- 2/3
- 3/3
وذكر البيان الصادر، أن القرار شمل تجدید ندب المستشارين الواردة أسماؤهم لرئاسة المحاكم الابتدائية المشار إليها، قرين اسم كل منهم لمدة سنة من تاريخ موافقة مجلس القضاء الأعلى على الوجه التالى:
وأوضح البيان أن يكون الندب بقرار وزير العدل بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى لمدة سنة على الأكثر قابلة للتجديد.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر بالأسماء .. وزير العدل يصدر قرار بندب رؤساء المحاكم الابتدائية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.