بالأسماء .. وزير العدل يصدر قرار بندب رؤساء المحاكم الابتدائية

وذكر البيان الصادر، أن القرار شمل تجدید ندب المستشارين الواردة أسماؤهم لرئاسة المحاكم الابتدائية المشار إليها، قرين اسم كل منهم لمدة سنة من تاريخ موافقة مجلس القضاء الأعلى على الوجه التالى:

وأوضح البيان أن يكون الندب بقرار وزير العدل بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى لمدة سنة على الأكثر قابلة للتجديد.