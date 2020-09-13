إنفوجراف .. الإسكان تطرح 3098 قطعة أرض جديدة للحجز

أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قيام وزارة الإسكان مُمَثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بطرح 3098 قطعة أرض سكنية، بالمرحلة العاشرة بـ"الإسكان الاجتماعى" للبيع بنظام القرعة العلنية من خلال بنك التعمير والإسكان.





ويرصد الإنفوجراف التالى 8 معلومات عن الأراضى الجديدة :

و يأتى هذا الطرح فى إطار خطة الوزارة لتوفير أكبر عدد من الأراضى كاملة المرافق، بمختلف المدن الجديدة، لتحقيق رغبة المصريين من مختلف شرائح المجتمع فى تملك الأراضى، ومحاربة المتاجرة بالأراضى من خلال وفرة المطروح.

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