الخارجية تنعى أحد العاملين بالديوان العام للوزارة

وبحسب بيان نشرته الوزارة، عبر صفحتها على موقع "فيسبوك"، اليوم الأحد، تقدم أعضاء الوزارة بخالص التعازى والمواساة لأسرة الفقيد، داعين المولى عز وجل، أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يُسكنه فسيح جناته، وأن يُلهم أسرته وأصدقاءه وزملاءه خالص الصبر والسلوان.

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