وزارة الأوقاف تعلن عن 33 درجة بوظيفة إمام وخطيب ومدرس

وذكر بيان الوزارة الصادر، اليوم الأحد، أنه من أبرز الشروط أن يكون المتقدم خطيبًا بالمكافأة على بند التحسين، وأن يكون المتقدم من خريجى الكليات التالية: "أصول الدين، الدعوة الإسلامية، الدراسات الإسلامية والعربية بنين، الشريعة والقانون "بشعبتيها"، كلية القرآن الكريم، كلية اللغة العربية، كلية اللغات والترجمة قسم الدراسات الإسلامية" جميع اللغات، كلية التربية جامعة الأزهر شعب: الدراسات الإسلامية، واللغة العربية، واللغة الإنجليزية، واللغة الفرنسية".

واشترطت الوزارة قبول العمل فى أى من المناطق النائية والحدودية لمدة 5 سنوات، وألا يزيد سن المتقدم من خطباء المكافأة عن 40 عامًا عند تاريخ نشر الإعلان، وأن يكون من غيرالمعينين بالحكومة أوالقطاع العام.

وأكد البيان أن الوزراة ستخصص نسبة 5% من هذه الدرجات لذوى الاحتياجات الخاصة، وبذات الشروط على أن يكون التقرير الطبى لا يمنع من أدائه الوظيفى كإمام للمصلين والصعود على المنبر، وشدد أنه على الراغبين فى العمل التقدم فى موعد أقصاه أسبوع من تاريخ نشر الإعلان وملء النموذج المرفق.

Advertisements

للتسجيل والتقديم اضغط هنا.