وزير الطيران المدنى يتفقد مبانى الركاب بمطار القاهرة الدولى

تفقد صباح اليوم الطيار محمد منار وزير الطيران المدنى، مبانى الركاب رقم 2 و 3 بمطار القاهرة الدولى، للإطمئنان على سير العمل وانتظام الحركة الجوية ومتابعة إجراءات السفر والوصول وكذا الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة بمطار القاهرة.





بدأت الجولة، بتفقد الوزير صالتى السفر والوصول بمبنى الركاب رقم (3) للوقوف على انسيابية العمل بالصالات ومنطقة سيور الحقائب، وكاونترات الجوازات، واستراحات الخدمة المميزة، واستراحات درجة رجال الأعمال، وكذلك الأسواق الحرة، كما تفقد أيضا مبنى الركاب رقم (2) لمتابعة إجراءات السفر والوصول، والتأكد من مستوى الخدمات المقدمة من أجل راحة ورفاهية المسافرين.

واطمئن منار، على تطبيق الإجراءات الإحترازية والضوابط الوقائية، وكذا إجراءات التباعد الاجتماعى ومنظومة الكاميرات الحرارية داخل صالات السفر والوصول بما يضمن سلامة وصحة الركاب والمسافرين عن طريق تخفيف التكدس خاصة فى أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب، وداخل المصاعد الكهربائية، وخاصة خلال أوقات الذروة فى ظل الانتعاش المتوقع للحركة السياحية الوافدة المتوقعة إلى المطارات المصرية خلال الفترة القادمة.

كما وجه الوزير بتقديم كافة التسهيلات وتذليل العقبات للركاب وسرعة إنهاء إجراءات سفرهم ووصولهم بسهولة ويسر وبخاصة كبار السن وأصحاب الهمم.

وأشاد وزير الطيران، بالمجهودات المبذولة من قبل العاملين والتنسيق الفعال مع وزارة الصحة والسكان، وإدارة الحجر الصحى وغيرها من الجهات العاملة بالمطار بتطبيق كافة المعايير الصحية والضوابط الوقائية اللازمة، مؤكدًا على جاهزية المطارات المصرية لاستقبال الوفود السياحية من مختلف أنحاء العالم.

وفى نهاية الجولة تفقد وزير الطيران، بوابات الدخول والخروج ومنطقة انتظار السيارات بمبانى الركاب بمطار القاهرة.