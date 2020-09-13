الارصاد الجوية: طقس غدا حار رطب على القاهرة والوجه البحرى .. والصغرى...

توقعت هيئة الأرصاد الجوية، أن يكون طقس غدا الاثنين، مائل للحرارة رطب على القاهرة والوجه البحري، تصاحبه شبورة مائية صباحا وارتفاع نسب الرطوبة يزيد من الإحساس بحرارة الطقس والرياح معتدلة، ويبقى الطقس لطيفا خلال ساعات الليل.

وعلى السواحل الشمالية، يكون الطقس معتدلا تصاحبه شبورة مائية نهارا لطيفا ليلا، ويكون شديد الحرارة على جنوب سيناء والرياح معتدلة.

ويكون الطقس ما بين حار وشديد الحرارة على محافظات شمال والصعيد، والرياح معتدلة، وتكون الرياح نشطة على مناطق متفرقة من جنوب سيناء، ويتأثر شمال البلاد بمرتفع العروض الوسطى بينما يتأثر الجنوب بامتداد منخفض الهند الموسمي.

وحول نسب الرطوبة على القاهرة والوجه البحري تصل إلى 85 العظمى و28 للصغرى، وعلى السواحل الشمالية 90 للعظمى والصغرى 45 وعلى شمال الصعيد 55 للعظمى والصغرى 22، وعلى جنوب الصعيد 30 للعظمى والصغرى 14.

وتكون الملاحة البحرية على المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر إلى مترين إلا ربع، والبحر الأحمر يكون معتدلا إلى مضطربا وارتفاع الموج فيه يتراوح من مترين وربع إلى مترين، والرياح السطحية على كلا البحرين شمالية غربية.

وحول درجات الحرارة المتوقعة الاثنين، في القاهرة الكبرى والوجه البحري 34 للعظمى والصغرى 24، والسواحل الشمالية الغربية 30 للعظمى والصغرى 24، والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء 31 للعظمى والصغرى 24، جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 38 للعظمى والصغرى 28، على شمال الصعيد 36 للعظمى والصغرى 24، جنوب الصعيد 42 للعظمى والصغرى 28.

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