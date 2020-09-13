حلقة مني الشاذلي مع أبطال مسلسل بـ ١٠٠ وش تحقق ٤٥ مليون مشاهدة خلال يومين

حققت حلقة برنامج "معكم.. منى الشاذلي" التي استضافت خلالها أبطال مسلسل"ميت وش" مشاهدات قياسية على وسائل التواصل الاجتماعي وقناة البرنامج على يوتيوب. وحققت الحلقة ٣٥ مليون مشاهدة في يومين على صفحة البرنامج الرسمية وصفحة قناة سي بي سي خلال يومين فقط. وحققت الحلقة ١٠ ملايين مشاهدة علي قناة البرنامج في يوتيوب خلال نفس الفترة. وكانت "منى الشاذلي" قد استضافت أبطال العمل الدرامي "بميت وش" في افتتاح الموسم الجديد من برنامجها معكم.

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