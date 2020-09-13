رئيس لجنة مكافحة كورونا وابنه يتقدمان للمشاركة فى تجارب لقاح الفيروس

وأوضح حسنى، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير"، على فضائية "صدى البلد"، اليوم الأحد، أن ابنه أيضَا تقدم بالتطوع فى تجربة اللقاح.

وتابع: "أعتقد مع بداية العام المقبل سنبدأ مرحلة التصنيع حال انتهاء اختبار اللقاح"، مؤكدًا أن تجارب المرحلتين الأولى والثانية لم يكن لهما آثار ضارة، معلقًا: "المصريون لن يكونوا فئران تجارب".

وعن الفئات المستثناة من التقدم قال: "الأقل من 18 عامًا، ومن عانوا من الحمى أو السعال أو الحساسية قبل 14 يومًا من التقدم، والسيدات الحوامل، وألا يكون مريض بالصرع أو التشنج والأوعية الدموية والقلب".