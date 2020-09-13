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رئيس لجنة مكافحة كورونا وابنه يتقدمان للمشاركة فى تجارب لقاح الفيروس

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فهمى غالى 2020-09-13 19:52 0 تبليغ

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وأوضح حسنى، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير"، على فضائية "صدى البلد"، اليوم الأحد، أن ابنه أيضَا تقدم بالتطوع فى تجربة اللقاح.

وتابع: "أعتقد مع بداية العام المقبل سنبدأ مرحلة التصنيع حال انتهاء اختبار اللقاح"، مؤكدًا أن تجارب المرحلتين الأولى والثانية لم يكن لهما آثار ضارة، معلقًا: "المصريون لن يكونوا فئران تجارب".

وعن الفئات المستثناة من التقدم قال: "الأقل من 18 عامًا، ومن عانوا من الحمى أو السعال أو الحساسية قبل 14 يومًا من التقدم، والسيدات الحوامل، وألا يكون مريض بالصرع أو التشنج والأوعية الدموية والقلب".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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