فيديو .. أيمن عدلى يحاور سعد المطعنى ببرنامج أخبار مصر

وخلال اللقاء استعاد المطعنى، مع أيمن عدلى، ذكريات الأثير، وأكد أنه صاحب أول فكرة للمصحف المعلم والذى كان بداية الطريق، كما شارك فى إدخال حفظ القرآن لجميع الأندية المصرية.
وأكد أنه من الضرورى ترتيب البيت القرآنى فى مصر، لافتًا إلى أن كتاب القرية النبتة الأولى لتكوين عقلية ووعى ونفسية الطفل، منوهًا إلى أنه أول إعلامى يذيع من المسجد الأقصى بالقدس الشريف.
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