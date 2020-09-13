الثلاثاء المقبل .. قطع المياه عن بعض مناطق الجيزة لمدة 8 ساعات

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وأضاف البيان الصادر، اليوم الأحد، أن انقطاع المياه بدءًا من الساعة العاشرة مساء يوم الثلاثاء المقبل، حتى الساعة السادسة من صباح يوم الأربعاء، وذلك نظرا لتحويل خط مياه قطر 800 مم بمحور المنصورية ضمن المشروعات القومية الجارى تنفيذها، وأهابت الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة.
وأكدت الشركة أنها دبرت سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضى.
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