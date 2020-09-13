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مؤتمر لشباب المحامين بالنادي النهري 26 سبتمبر

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قال رجائي عطية نقيب المحامين، لشباب المحامين خلال جلسة حلف اليمين، إن الأمل معقود عليكم أن تستردوا بقلوبكم الخضراء وبحماسكم الشريف أن تستعيدوا أمجاد المحاماة والمحامين والمكانة اللائقة بهم .

وأضاف عطية، أن هذه العقيدة لا أتحدث فيها رياء ولا  أتفاخر، بهذا، لذلك انتويت أن نعقد معا مؤتمرا للشباب اعتبارا من يوم السبت الموافق 26 من سبتمبر القادم لمدة أسبوع في نادي المحاماة النهري، وذلك لأنه يتسع أكثر ما تتسع له النقابة العامة، موضحا أنه لا يحب أن يقيم أسبوع الشباب في مكان لا ينتمي لنقابة المحامين .

وأوضح رجائي، ان هذا الاسبوع يساهم فيه الشباب لأنهم هم الغاية وهم المادة والأمل، مؤكدا أنه سوف يحضر هذا الأسبوع مع الشباب، ولجنة الشباب بالنقابة ، وكل من يشاء من الاساتذة أعضاء مجلس النقابة العامة والنقابات الفرعية، لنتحاور معا كي نتحاور معا، كيف يمكن برعاية الشباب أن نعيد الكرة إلي ملعبنا.

وأشار إلي أننا نضع أنفسنا أمام هذه التحديات أو هذه المطالب لنعرف معا ما يتوجب علينا أن نقدم عليه، لنقدم إلي المحاماة التي تركها سابقون.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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