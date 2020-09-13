نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "المترو": انتظام حركة القطارات بالخط الثاني بعد حدوث عطل مفاجئ في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو مساء اليوم عن عودة وانتظام حركة قطارات الخط الثانى من محطة شبرا الخيمة حتى محطة المنيب فى الإتجاهين بعد حدوث عطل مفاجئ بعدد ٢ محول كهرباء للضغط العالى بشركة الكهرباء والمغذية لعدد من القطاعات لمحطات الخط الثانى مما أدى الى فصل التيار عن عدد من القطاعات من محطة شبرا الخيمة حتى محطة الشهداء، وأنه على الفور انتقلت فرق الطوارئ إلى مكان العطل وتم العمل على إصلاحة وعودة التيار الكهربائي إلى طبيعتها.
وأشار بيان مترو الأنفاق إلى أن حركة القطارات بالخط الثانى والخطوط الثلاثة تعمل بشكل طبيعى وبكامل طاقتها بعد اصلاح العطل المفاجئ.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر "المترو": انتظام حركة القطارات بالخط الثاني بعد حدوث عطل مفاجئ على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع بوابة الفجر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.