اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، اليوم الأحد، 48.953.200 جنيه، من موازنة الوزارة لعام 2020-2021م، كدفعة أولى لعمارة بيوت الله، فى الربع الأول من العام المالى الحالى.





Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر وزير الأوقاف يعتمد 48.9 مليون جنيه لعمارة المساجد بالربع الأول من 2020-2021 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.