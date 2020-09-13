وزير الأوقاف لـ أ ش أ: اعتماد نحو 49 مليون جنيه لعمارة المساجد خلال الربع الأول من العام المالي الحالي

وقال وزير الأوقاف - في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم /الأحد/ - "إن الدولة تنطلق في بناء وإعادة إعمار المساجد من منطلق أن للمساجد قدسيتها وحرمتها، وإنطلاقا من أنه لا يجوز ترك بيوت الله دون إحلال أو تجديد أو إعادة إعمار، لما لها من مكانة خاصة في نفوس المؤمنين، حيث يقول الحق سبحانه: (إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آَمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآَتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ فَعَسَى أُولَئِكَ أَنْ يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ) (التوبة: 18)، ويقول نبينا (صلى الله عليه وسلم): (مَنْ بَنَى مَسْجِدًا بَنَى اللَّهُ لَهُ مِثْلَهُ فِي الْجَنَّةِ) (صحيح البخاري)".

وأشاد وزير الأوقاف بجهود الدولة في الحفاظ على قدسية المساجد والحفاظ على حرمتها وعظمتها، مؤكدا أن القيادة السياسية تبذل جهودا حثيثة في تنظيم البناء وعملية بناء دور العبادة بصفة خاصة، وإعادة عمارة بيوت الله (عز وجل) بالمستوى الذي يليق بقدسية المسجد وتوفير الجو الروحي للتعبد.



جدير بالذكر أن وزارة الأوقاف تقوم بافتتاح 314 مسجدا خلال شهري سبتمبر وأكتوبر 2020، وذلك في إطار خطة الوزارة لإحلال وتجديد وصيانة المساجد وفرشها، والاهتمام ببيوت الله (عز وجل) معنى ومبنى، منها 121 مسجدا من موازنة الوزارة ومواردها الذاتية، منها 5 مساجد إنشاء جديد، و194 مسجدا بالجهود الذاتية التي تدعمها الوزارة، منها 6 مساجد إنشاء جديد.