بعد عطل مفاجئ.. انتظام حركة قطارات الخط الثانى لمترو الأنفاق فى الاتجاهين

أعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو في بيان صادر عنها مساء اليوم عن عودة وانتظام حركة قطارات الخط الثانى من محطة شبرا الخيمة حتى محطة المنيب فى الإتجاهين بعد حدوث عطل مفاجئ بعدد ٢ محول كهرباء للضغط العالى بشركة الكهرباء والمغذية لعدد من القطاعات لمحطات الخط الثانى مما أدى الى فصل التيار عن عدد من القطاعات من محطة شبرا الخيمة حتى محطة الشهداء ، وأنه على الفور انتقلت فرق الطوارئ إلى مكان العطل وتم العمل على إصلاحة وعودة التيار الكهربائي إلى طبيعتها .

وأشار بيان مترو الأنفاق أن حركة القطارات بالخط الثانى والخطوط الثلاثة تعمل بشكل طبيعى وبكامل طاقتها بعد اصلاح العطل المفاجئ