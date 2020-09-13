نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الثلاثاء.. قطع المياه عن بعض المناطق بالجيزة لمدة 8 ساعات في المقال التالي
ومن جانبه وجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالالتزام بالمواعيد المحددة للانتهاء من الاعمال، كما وجه المحافظ رئيس حي الهرم بالمتابعه للأعمال وازالة اي معوقات .
وتهيب محافظة الجيزة بأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة .
هذا وقد قامت الشركة بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.
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