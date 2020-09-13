وأضاف حسن، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى سيد على، ببرنامج "حضرة المواطن" عبر فضائية "الحدث اليوم" مساء الأحد، أن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، اعتمد 48 مليون جنيه لإعمار المساجد فى الربع الأول من العام 2020-2021.
وأكد أن رد وزارة الأوقاف على أهل الشر يأتى دائمًا بالأدلة والبراهين، وخلال الجمعة المقبلة سيتم افتتاح 71 مسجدًا فى إطار خطة الوزارة لافتتاح 314 مسجدًا خلال سبتمبر وأكتوبر 2020، مؤكدًا أن ما تم فى بناء وإعمار بيوت الله فى آخر 6 سنوات إنجاز غير مسبوق.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر فيديو .. الأوقاف : موضوع صلاة الجنازة قيد العرض على لجنة إدارة أزمة كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.