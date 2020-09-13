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فيديو .. الأوقاف : موضوع صلاة الجنازة قيد العرض على لجنة إدارة أزمة كورونا

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فهمى غالى 2020-09-13 21:18 0 تبليغ

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قال عبدالله حسن، المتحدث باسم وزارة الأوقاف، إن موضوع صلاة الجنازة قيد العرض على لجنة إدارة أزمة بمجلس الوزراء لعرضه على وزارة الصحة وفور التصريح سيتم الإعلان فورًا.

وأضاف حسن، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى سيد على، ببرنامج "حضرة المواطن" عبر فضائية "الحدث اليوم" مساء الأحد، أن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، اعتمد 48 مليون جنيه لإعمار المساجد فى الربع الأول من العام 2020-2021.

وأكد أن رد وزارة الأوقاف على أهل الشر يأتى دائمًا بالأدلة والبراهين، وخلال الجمعة المقبلة سيتم افتتاح 71 مسجدًا فى إطار خطة الوزارة لافتتاح 314 مسجدًا خلال سبتمبر وأكتوبر 2020، مؤكدًا أن ما تم فى بناء وإعمار بيوت الله فى آخر 6 سنوات إنجاز غير مسبوق.

 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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