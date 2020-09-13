فيديو .. الأوقاف : موضوع صلاة الجنازة قيد العرض على لجنة إدارة أزمة كورونا

وأضاف حسن، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى سيد على، ببرنامج "حضرة المواطن" عبر فضائية "الحدث اليوم" مساء الأحد، أن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، اعتمد 48 مليون جنيه لإعمار المساجد فى الربع الأول من العام 2020-2021.

وأكد أن رد وزارة الأوقاف على أهل الشر يأتى دائمًا بالأدلة والبراهين، وخلال الجمعة المقبلة سيتم افتتاح 71 مسجدًا فى إطار خطة الوزارة لافتتاح 314 مسجدًا خلال سبتمبر وأكتوبر 2020، مؤكدًا أن ما تم فى بناء وإعمار بيوت الله فى آخر 6 سنوات إنجاز غير مسبوق.