"بنك القاهرة" يعلن انطلاق خدمات الإنترنت البنكى للشركات

أعلن بنك القاهرة عن إطلاق خدمات الإنترنت البنكى للشركات عقب حصوله على رخصة من البنك المركزى، استكمالًا لخطة التطوير المتكاملة التى ينتهجها البنك لتقديم أفضل مستوى من الخدمات المصرفية للعملاء، وتستهدف تلك الخطوة تفعيل وزيادة استخدام الخدمات المصرفية الرقميةللتسهيل على الشركات إجراء معاملاتهم المالية بسهولة ويسر.

وأوضح طارق فايد رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى لبنك القاهرة أن البنك حريص على تقديم الخدمات الرقمية للعملاء، والعمل على إتاحة منتجات وخدمات رقمية جديدةتهدف إلى التحول لمجتمع غير نقدي مما يساهم فى تحقيق التنمية الشاملة ورؤية مصر 2030.

وأكد فايد أن باقة المنتجات الرقمية التى يطرحها البنك تستهدف تعزيز منظومة التحول الرقمى لما تسهم به منتنوع وخفض وقت آداء الخدمات المصرفية وزيادة كفاءتها، كما يساعد على الاستخدام المبتكر للبيانات لأغراض إدارة الأصولوالمخاطر، مما ينعكس بشكل إيجابى على الإستقرار المالى.

وفى سياق متصل، أشار عمرو الشافعى نائب رئيس مجلس الإدارة إلى أن سياسات البنك تستهدف بصورة أساسية الحد من استخدام "الكاش"، ودعم خطة الدولة للشمول المالي وتطوير نظم الدفع، كبديل آمن للعملاء لتنفيذ معاملاتهم البنكية خاصة فى ظل الظروف الراهنة منذ بداية ظهور فيروس كوروناوالتى تستوجب تقليل توافد العملاء على فروع البنوك.

وتتيح خدمة الإنترنت البنكى للشركات من بنك القاهرة الوصول لعالم الأعمال لإدارة التدفقات النقدية بشكل فعال ،إجراء المدفوعات ، التحويلات ومعاملات خاصة بعمليات التجارة الخارجية الى جانب القدرة على متابعة الحساب وإدارة السيولة النقدية بين حسابات العميل في أي وقت وأي مكان.