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مصر تعرب عن دعمها الكامل لتحالف دعم الشرعية في اليمن ضد ميليشيا أنصار الله

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أعربت جمهورية مصر العربية، في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم ١٣ سبتمبر الجاري، عن دعمها الكامل لكل ما يتخذه تحالف دعم الشرعية في اليمن من إجراءات للتعامل مع ممارسات ميليشيا "أنصار الله"، والتي تؤدي إلى تأجيج الأوضاع في اليمن.

وفي هذا الإطار، تؤكد مصر أيضًا على اصطفافها بجانب المملكة في مساعيها المُخلصة لدفع مسيرة الحل السياسي في اليمن وانفاذ وقف إطلاق النار بين قوات الحكومة الشرعية وقوات ميليشيا "أنصار الله".

 

واتصالًا بذلك، تُدين مصر قيام ميليشيا "أنصار الله" باستهداف المنشآت المدنية في مدينة مأرب بالصواريخ الباليستية، مما أسفر عن إصابة العديد من المدنيين، وتؤكد وزارة الخارجية على الأهمية البالغة للوصول إلى وقف اطلاق نار شامل في اليمن حتى يتسنى الاتفاق على التدابير الانسانية والاقتصادية التي تَكفُل التخفيف من حدة الأزمة الإنسانية التي تتفاقم في ربوع اليمن نتيجة لتعثُر الحل السياسي، وتُثمن مصر كافة ما يقوم به تحالف دعم الشرعية في اليمن وصولًا لهذه الأهداف.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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