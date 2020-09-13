الصحة تعلن شروط وموانع اختيار المتطوعين لتجارب لقاح كورونا

أعلنت وزارة الصحة، أن التجارب السريرية على لقاح كورونا، المقرر إجراؤها في مصر، تشترك فيها الوزارة مع شركتى جي 42 للرعاية الصحية، وسينوفارم CNBG.

وأوضحت الوزارة، أن مدة المشاركة في التجربة تستغرق حوالي 60 يوما، وقد تستمر فترة المتابعة للحالات المتطوعة التى حصلت على اللقاح 12 شهرا.

وأعلنت الوزارة، عن موانع المشاركة في التطوع بتجربة لقاح كورونا، والتي من المستهدف ان تقوم علي 6 مبحوثين بمصر.

وأوضحت الوزارة موانع المشاركة في تجربة لقاح كورونا كالتالي:-

الإصابة بالحساسية تجاه أي أنواع من الادوية.

اصابة مسبقة بالتشنج او الصرع او تلقي أدوية منشطة للمناعة.

التعرض لنقل الدم خلال 3 أشهر قبل التطعيم.

الإصابة بالأمراض الحاده:- ربو ، أمراض القلب، كلي، كبد.

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الإصابة بأعراض الحمي او البرد او السعال قبل 14 يوما من التجربة.

النساء خلال فترة الحمل او الرغبة في الحمل، خلال فترة التجربة.

وأوضحت الوزارة شروط المشاركة في التجربة، وجاءت كالتالي:-

أن يكون المتطوع 18 عاما فما فوق.

أن يكون مقيما في مصر او اقامة سارية للأجانب.

يخضع المتقدم لتقييم أهليته للتجارب.

التسجيل باستخدام الاوراق الرسمية.

وأضافت الوزارة، ان التجارب تقوم علي 45 ألف مبحوث على مستوى العالم، وتم إجراؤها على 35 ألف مبحوث حتى الآن، لافتًة إلى أنه من المفترض أن تشارك مصر في تلك التجارب من خلال 6 آلاف مبحوث، حيث سيتلقى المشاركون في تلك التجارب جرعتين من التطعيم بينهما 21 يومًا، حيث سيتم متابعة المشاركين في الدراسة لمدة عام كامل.