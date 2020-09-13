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وزير السياحة والآثار يجري اتصالات هاتفية مع نظيريه السوداني والسعودي

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أحمد جودة - القاهرة - استكمالا للاتصالات الهاتفية التي يجريها الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار مع نظرائه من وزراء السياحة بالدول المختلفة، أجرى الدكتور خالد العناني اتصالا هاتفيا مع فيصل محمد صالح وزير الثقافة والإعلام والسياحة بالسودان، حيث بحثا تعزيز سبل التعاون في مجال السياحة والآثار بين البلدين خلال الفترة القادمة.

وخلال الاتصال تم مناقشة عدد من المقترحات الخاصة بتبادل الخبرات في مجال حفظ وترميم الآثار وتطوير المواقع الأثرية والمتاحف وتدريب شباب الأثريين والمرممين، بالاضافة الي دفع الحركة السياحية بين البلدين .

كما أجري الدكتور خالد العناني اتصالا هاتفيا اخر مع نظيره السعودي أحمد بن عقيل الخطيب وزير السياحة بالمملكة العربية ، حيث ناقشا تعزيز سبل التعاون في مجال العمل الاثري والسياحي، كما بحثا آليات جديدة للعمل على تنشيط الحركة السياحية بين البلدين.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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