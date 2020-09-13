نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير السياحة والآثار يجري اتصالات هاتفية مع نظيريه السوداني والسعودي في المقال التالي
وخلال الاتصال تم مناقشة عدد من المقترحات الخاصة بتبادل الخبرات في مجال حفظ وترميم الآثار وتطوير المواقع الأثرية والمتاحف وتدريب شباب الأثريين والمرممين، بالاضافة الي دفع الحركة السياحية بين البلدين .
كما أجري الدكتور خالد العناني اتصالا هاتفيا اخر مع نظيره السعودي أحمد بن عقيل الخطيب وزير السياحة بالمملكة العربية السعودية، حيث ناقشا تعزيز سبل التعاون في مجال العمل الاثري والسياحي، كما بحثا آليات جديدة للعمل على تنشيط الحركة السياحية بين البلدين.
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