صور .. أندريه زكى يحتفل بعيد الشكر بالكنيسة الإنجيلية بكوبرى القبة

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وقدم القس أندريه زكى، كلمة الحفل، مهنئًا شعب الكنيسة، والدكتور القس كمال يوسف، راعى الكنيسة، باحتفالات عيد الشكر.
كما شارك رئيس الإنجيلية فى توزيع جوائز على الفائزين فى المسابقات الكتابية من السيدات.
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