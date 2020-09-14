رئيس الطائفة الإنجيلية : 115% زيادة فى تبرعات حفل عيد الشكر عن العام الماضى

وقال زكى، فى كلمته: "شعرت ببركة الرب فى مشاركتى اليوم"، لافتًا إلى أنه كان يتوقع أن تنخفض تبرعات حفل عيد الشكر السنوى إلى النصف بسبب تحديات كورونا الاقتصادية لكنه فوجئ بأنها أكثر من العام الماضى بنسبة 115٪.

وأوضح أن هذه التبرعات تذهب لكنائس أخرى، معلقًا: "هذه البركة تؤكد على بسالة شعبنا الإنجيلى والمحبة الكبيرة التى تملأ قلوبهم".

واختتم بتقديم الشكر للدكتور القس كمال يوسف، راعى الكنيسة، ولشعب الكنيسة على هذه المحبة.