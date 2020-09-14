رئيس الإنجيلية يحتفل بعيد الشكر بكنيسة كوبري القبة الإنجيلية

شارك الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، في فعاليات احتفال عيد الشكر، اليوم الأحد، بالكنيسة الإنجيلية بكوبري القبة.

وقدم رئيس الطائفة الإنجيلية كلمة الحفل، مهنئًا شعب الكنيسة، والدكتور القس كمال يوسف، راعي الكنيسة، باحتفالات عيد الشكر، كما شارك رئيس الإنجيلية في توزيع جوائز على الفائزين في المسابقات الكتابية من السيدات.

أقرأ أيضا ..

مات بعدها بـ خمسة أيام.. قصة وفاة شاب التقط صورة سيلفى داخل النعش وكتب قريبا إن شاء الله

Advertisements

البابا تواضروس يستقبل سفير مصر الجديد بجنوب أفريقيا

كان الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر ورئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية قد وقع مطلع الشهر الجاري بروتوكول تعاون مع أميرة الرفاعي، المدير التنفيذي لصندوق الاستثمار الخيري لدعم ذوي الإعاقة "عطاء".

ويهدف البروتوكول إلى دعم مشروع "وحدات التأهيل المرتكز على المجتمع بالصعيد والبحيرة"، بهدف إنشاء نموذج تأهيل مجتمعي على المستوى المحلي والوصول للأشخاص ذوي الإعاقة والعمل على تحسين نوعية الحياة لهم وتعزيز دمجهم بالمجتمع، بالإضافة إلى بناء بيئة مجتمعية تعزز من تأهيل الأطفال ذوي الإعاقة.

وأكد الدكتور القس أندريه زكي "إن قضايا ذوي الإعاقة من القضايا المحورية التي تهتم بها الهيئة، ونسعى من خلال البرامج والمبادرات والبروتوكولات إلى خدمة فعالة لذوي الإعاقة ترتكز على تمكينهم ودمجهم بالمجتمع"، مضيفًا "إن الهيئة ستظل دائمًا داعمًا قويًّا لذوي الإعاقة بغض النظر عن الدين أو الجنس".