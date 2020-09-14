الجامعات الإسلامية تهدى درعها لوزير الأوقاف لجهوده فى تجديد الخطاب الدينى

أهدى الدكتور أسامة العبد، الأمين العامة لرابطة الجامعات الإسلامية، درع الرابطة للدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، تقديرًا لجهوده فى تجديد الخطاب الدينى، ودور وزارة الأوقاف المصرية والمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية فى نشر الفكر الوسطى الصحيح .





وقد تسلم الدرع نيابة عن الوزير الدكتور هشام عبد العزيز على، أمين عام المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية. جاء ذلك خلال افتتاح المؤتمر الدولى لرابطة الجامعات الإسلامية الذى عقد أمس بجامعة الإسكندرية تحت عنوان "دور الجامعات فى خدمة المجتمع وترسيخ القيم".

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