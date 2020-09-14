الجامعات الإسلامية تهدى درعها لوزير الأوقاف لجهوده فى تجديد الخطاب الدينى

وقد تسلم الدرع نيابة عن الوزير الدكتور هشام عبد العزيز على، أمين عام المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية.
جاء ذلك خلال افتتاح المؤتمر الدولى لرابطة الجامعات الإسلامية الذى عقد أمس بجامعة الإسكندرية تحت عنوان "دور الجامعات فى خدمة المجتمع وترسيخ القيم".
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