فيديو : بعد فصل مدير مكتب التموين .. سيدة الدلنجات تروى تفاصيل الواقعة

قالت سهير محمد، صاحبة واقعة مكتب تموين الدلنجات، إنها ذهبت إلى مكتب تموين بندر الدلنجات لاستخراج بدل فاقد لبطاقة التموين الخاصة بها، متابعة:"طلب منى المدير أن أحضر إلى المكتب يوم الأحد بعد أن ذهبت لاستخراج بطاقة التموين ولم أعرف السبب وراء عدم إنهائى الأوراق".





وأضافت "سهير"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشي، عبر القناة المصرية الأولى، أنها طلبت خطابا لصرف الخبز حتى صدور بطاقة تموينية لها، وعندما توجهت المكتب المعنى بذلك وقعت مشادة بينها وبين مدير المكتب بسبب رده بعدم إصدار خطاب "عندما قمت بتصوير الواقعة قاموا بطردى".

وتابعت صاحبة واقعة مكتب تموين الدلنجات، أنه بعد تصوير الفيديو ونشره على الفيس بوك، قاموا بالاتصال بى وإعطائى خطاب صرف الخبز فى 15 دقيقة، مشيرة إلى أنهم أكدوا لها أن الأوراق الخاصة بالبطاقة المفقودة ستنتهى فى أسبوعين.

وفى وقت سابق، قرر الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، وقف مدير مكتب تموين بندر الدلنجات بالبحيرة عن العمل وتحويله للتحقيق.

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وأوضحت االوزارة فى بيان سابق، أن القرار جاء على خلفية ذهاب سيدة إلى مكتب تموين بندر الدلنجات بمحافظة البحيرة، وطلبت استخراج ورقه لصرف الخبز، وتم التعامل معها بعدم اهتمام وبشكل غير مقبول من جانب بعض العاملين بالمكتب، وبالبحث والمراجعة مع مديرية تموين البحيرة، تبين أن السيدة صاحبه الواقعة تقدمت بعمل بدل تالف للبطاقة التموينية على موقع دعم مصر، وذهبت للمكتب لاستلام خطاب الخبز.

وبعد رصد وتداول ما حدث على مواقع السوشيال ميديا، تم عرض ذلك على الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، والذى قرر على الفور إيقاف مدير مكتب تموين الدلنجات عن العمل والتحقيق معه.

وأكد المصيلحى، أن هناك توجيهات وتعليمات وزارية مشددة ودائمة لجميع العاملين بمكاتب التموين بحسن التعامل مع المواطنين بكل اهتمام وعناية وتلبيه جميع احتياجاتهم وإنهاء خدماتهم التموينية.

وشدد وزير التموين، على أنه لن يسمح بالتجاوز مع أى مواطن حال طلبه أى خدمة من مكاتب التموين أو مراكز الخدمة التابعة للوزارة.